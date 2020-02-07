2020-02-07T15:16:04+03:00
Происшествия

Дал признательные показания: убийцу тольяттинского бойца ММА заключили под стражу

Подозреваемого в громком преступлении задержали накануне [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Мотивом послужила личная неприязнь к убитомуМотивом послужила личная неприязнь к убитомуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет России по Самарской области рассказал, что в отношении задержанного убийцы тольяттинского бойца ММА Ильи Тягуна выбрали меру пресечения на время расследования. 34-летний Азиз Хидиров заключен под стражу.

– В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. Мотивом совершенного убийства стала личная неприязнь к потерпевшему, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас продолжается расследование с целью установить все обстоятельства происшествия. Напомним, 27 июня 2019 года дерзкое убийство случилось на улице Калмыцкой. Тягун получил несколько выстрелов в спину, выжить после которых у него не было шансов.

Арест подозреваемого в убийстве тольяттинского спортсмена.

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Сейчас Азиз Хидиров дает показания, у следователей нет сомнений, что убийца именно он (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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