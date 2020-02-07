Дал признательные показания: убийцу тольяттинского бойца ММА заключили под стражу

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:16:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России по Самарской области рассказал, что в отношении задержанного убийцы тольяттинского бойца ММА Ильи Тягуна выбрали меру пресечения на время расследования. 34-летний Азиз Хидиров заключен под стражу.

– В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. Мотивом совершенного убийства стала личная неприязнь к потерпевшему, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас продолжается расследование с целью установить все обстоятельства происшествия. Напомним, 27 июня 2019 года дерзкое убийство случилось на улице Калмыцкой. Тягун получил несколько выстрелов в спину, выжить после которых у него не было шансов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/759427" frameborder="0"></iframe> Арест подозреваемого в убийстве тольяттинского спортсмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убил и прятался рядом? В Тольятти поймали хоккеиста, летом застрелившего бойца ММА

Сейчас Азиз Хидиров дает показания, у следователей нет сомнений, что убийца именно он (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU