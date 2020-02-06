Убил и прятался рядом? В Тольятти поймали хоккеиста, летом застрелившего бойца ММА

Почти 8 месяцев скрывался от правоохранителей 34-летний Азиз Хидиров. Мужчину искали за беспощадное убийство бойца ММА, принимавшего участие в открытии клуба «Ахмат» в Тольятти, 36-летнего Ильи Тягуна. 6 февраля следователи сообщили, что Хидиров задержан.

— После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его поймали в городе Тольятти, — сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия, нашумевшая на всю страну, произошла в Автомобильной столице днем 27 июня прошлого года. Все случилось у дома № 37 на улице Калмыцкой, где и проживал Хидиров.

Убийство директора бойцовского клуба "Ахмат" Ильи Тягуна.

Сомнений в том, что Азиз причастен к расправе, у оперативников не было с самого начала. Казнь Тягуна попала на камеры, кадры быстро распространились в сети. Судя по видео, мужчины сначала мирно разговаривали в беседке, потом пожали друг другу руки. Илья двигался к авто, где его ждал водитель, Хидиров же шел следом и внезапно достал пистолет. Спортсмен получил несколько выстрелов в спину — без шансов на жизнь. Стрелок убежал и буквально испарился.

И потерпевший, и обвиняемый занимались бизнесом. Тягуну — отцу четверых детей — приписывали участие в спортивной жизни города. В частности, его связывали с «Ахматом» — говорят, он подписывал инвесторов для клуба. К слову, в самом «Ахмате» после убийства Ильи эту информацию опровергли.

Илья Тягун на открытии клуба "Ахмат" в ТольяттиФото: соцсети

Также Тягун в свое время был замечен в чеченском преступном сообществе, действовавшем на территории Автограда. Вместе с уроженцами южно-российской республики его судили за вымогательства 700 тысяч рублей у директора ритуальной фирмы «Архангел».

Хидиров играл в хоккей, а еще числился в качестве директора компании «Мираж-Авто», торговавшей автозапчастями. Также он входил в число учредителей фирмы «Сталкер», занимавшейся обработкой лома и отходов цветмета. С Ильей Тягуном Азиз хорошо знаком — они вместе занимались сомнительными сделками с недвижимостью. По одной из версий, именно денежный конфликт, случившийся в этой сфере, в итоге привел к убийству.

— Они оба ранее судимые и давно знакомы между с собой. Предполагаем, что убийство совершено из-за денег. Между ними существовал определенный долг. Подозреваемый в федеральном розыске. Видно, что к преступлению он готовился. Предполагаем, что он на юге, потому что за несколько дней до случившегося его жена и дети отправились туда, — рассказывал в интервью samara.kp.ru начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Павел Жилюнов.

Сейчас следователи выясняют, был ли Азиз на юге и где он все это время скрывался. В ведомстве отмечают — мотив и обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Проводится допрос Хидирова. Расследование уголовного дела продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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