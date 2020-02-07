Поиски пропавшей в Самаре женщины закончились страшной трагедией

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:51:56+03:00

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Самарские волонтеры и полицейские завершили поиски 53-летней Елены Васиной. Женщина бесследно исчезла еще 9 января. Искали ее больше двух недель, но, к сожалению, нашли мертвой.

- Около 6 часов вечера она вышла из автошколы вместе со своим знакомым - они вместе обучались. Дошли до ее дома на Партизанской, зашли в магазин, расположенный там же. Потом вышли и направились непонятно куда, - рассказали родственники погибшей.

По словам близких Елены, мужчина, с которым она ушла, сказал, что «они дошли до соседнего двора и она осталась там». Что случилось дальше - непонятно. Спутник пропавшей спокойно жил, работал, а она будто сквозь землю провалилась.

С каждым днем ситуация казалась все более запутанной. Разобраться со случившемся даже пытались экстрасенсы. В социальных сетях в тематической группе они озвучивали свои версии произошедшего. Эксперты по сверхъестественному в большинстве своем пришли к выводу, что женщина мертва.

20 января следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре после этого ситуация изменилась. 31 января оперативники обнаружили тело Васиной.

- Потерпевшую с ссадинами на шее обнаружили у дома № 94 на улице 8-й Карьерной 31 января. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков ее задушил 39-летний местный житель, работавший слесарем, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» собственный источник.

Подозреваемый раньше уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас его арестовали на два месяца. Правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства страшной трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU