2020-02-07T15:31:58+03:00
Общество

Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам

В Самаре зафиксировано более 2,5 млн подключений
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Чаще всего пользователи заходят в интернет в кафе, барах и ресторанахЧаще всего пользователи заходят в интернет в кафе, барах и ресторанах
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В 2019 году в сети общедоступного Wi-Fi телеком-оператора «Дом.ru» зарегистрировано 51 млн подключений. За год почти 15 млн уникальных пользователей потребили порядка 12 430 тысяч терабайт трафика (сопоставимо с онлайн-просмотром 9,1 млн фильмов в Full HD).

Чаще всего сетью DOM.RU Wi-Fi пользовались жители Санкт-Петербурга (более 5 млн подключений), Перми (4 млн), Нижнего Новгорода (3 млн), Набережных Челнов, Екатеринбурга, Кирова, Волгограда и Оренбурга (более 2 млн). В Самаре зафиксировано более 2,5 млн подключений.

Самыми активными днями стали пятница, четверг и среда с 14 до 16 часов. Более 90% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 7% – с планшетов, 2% - с ноутбуков. Каждое четвертое подключение пользователей приходилось на заведения сферы услуг, каждое пятое на заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны), каждое четырнадцатое – на бюджетные учреждения.

Скорость доступа к сети DOM.RU Wi-Fi при гостевом входе составляет до 100 Мбит/c и зависит от количества одновременно подключившихся пользователей, пропускной способности канала и технических характеристик пользовательских устройств.

«Мы видим, что растет потребление контента с мобильных платформ. Люди хотят смотреть фильмы, сериалы и передачи, обмениваться разным контентом в мессенджерах не теряя времени в кафе, клубе, в пути. Бесплатный беспроводный интернет в транспорте, общественных местах и заведениях – это общеевропейская тенденция. Согласно опросу Ipsos Comcon, россияне стали проводить в общественном транспорте более шести часов в неделю. Популярность услуги растет. В 2019 году такой сервис появился в Перми, Туле, Липецке, Волгограде, на очереди – Рязань и Нижний Новгород. Теперь пассажиры проводят время в пути с комфортом», – комментирует Григорий Южаков, руководитель проекта Wi-Fi АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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