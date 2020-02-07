2020-02-07T15:57:43+03:00
Общество

В Самаре из-за эвакуации ТЦ «Аврора» изменили схему движения транспорта

Об этом с своем твиттере сообщили представители «СамараАвтоГаза»
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД экстренно перекрыли движение в районе ЧП ФОТО: «Подслушано Самара» https://vk.com/overstory163Сотрудники ГИБДД экстренно перекрыли движение в районе ЧП ФОТО: «Подслушано Самара» https://vk.com/overstory163
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Сегодня днем, 7 февраля, в торговом центре «Аврора» сработала пожарная сигнализация. Выяснилось, что произошло задымление на цокольном этаже здания. В результате ЧП сотрудники ГИБДД в оба направления перекрыли движение на пересечении улиц Аэродромной и Авроры.

– Автобус № 70 поехал в объезд по улицам Промышленности, Советской Армии, Мориса Тореза, Революционной. Маршрут 35, доезжая до Дома Молодежи, разворачивается на Революционную, после на Мориса Тореза, а затем едет по Авроре, – сообщили представители пресс-службы компании «СамараАвтоГаз».

Маршруты № 2, 24, 53 не заезжали на остановку «а/с Аврора». Причины произошедшего в торговом центре сейчас устанавливают специалисты.

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Причины произошедшего устанавливаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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