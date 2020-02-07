На Заводском шоссе в Самаре установили ограничение транзитного движения
Департамент градостроительства Самары проинформировал об установлении ограничения транзитного движения по Заводскому шоссе. Сквозной проезд по дороге будет запрещен от проезда Мальцева до улицы Авроры.
Меры вступят в действие с 9 февраля и продлятся до 31 октября 2020 года. Именно на эту дату запланировано завершение строительно-монтажных работ на участке.
– Подъезд к объектам недвижимости, расположенным на Заводском шоссе, будет возможен по следующей схеме: со стороны улицы Авроры - от улицы Авроры до земельного участка по улице Заводское шоссе, 27; со стороны улицы XXII Партсъезда - от проезда Мальцева до улицы Ближней, 4, – говорится в сообщении.
Ранее горожане жаловались на ужасное состояние дороги на Заводском шоссе. Чиновники пообещали разработать план объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU