2020-02-07T16:21:39+03:00
Общество

На Заводском шоссе в Самаре установили ограничение транзитного движения

Оно будет действовать до завершения строительно-монтажных работ
Владислав КИРСАНОВ
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Жители Самары жаловались на плохое состояние дорожного полотна на Заводском шоссеЖители Самары жаловались на плохое состояние дорожного полотна на Заводском шоссеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент градостроительства Самары проинформировал об установлении ограничения транзитного движения по Заводскому шоссе. Сквозной проезд по дороге будет запрещен от проезда Мальцева до улицы Авроры.

Меры вступят в действие с 9 февраля и продлятся до 31 октября 2020 года. Именно на эту дату запланировано завершение строительно-монтажных работ на участке.

– Подъезд к объектам недвижимости, расположенным на Заводском шоссе, будет возможен по следующей схеме: со стороны улицы Авроры - от улицы Авроры до земельного участка по улице Заводское шоссе, 27; со стороны улицы XXII Партсъезда - от проезда Мальцева до улицы Ближней, 4, – говорится в сообщении.

Ранее горожане жаловались на ужасное состояние дороги на Заводском шоссе. Чиновники пообещали разработать план объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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