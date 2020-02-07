2020-02-07T16:33:35+03:00
Общество

В Самаре прокуроры и следователи заинтересовались отсутствием газа в доме 89-летней женщины-ветерана

Пенсионерка живет без газа и горячей воды уже полгода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Непростая ситуация сложилась в доме на улице Балаковской, где живет ветеранНепростая ситуация сложилась в доме на улице Балаковской, где живет ветеранФото: Александра БУДАЕВА
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В Самаре прокуроры и следователи заинтересовались историей о том, что 89-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Румянцева вот уже полгода живет без газа и горячей воды. Непростая ситуация сложилась в доме № 18а на улице Балаковской.

- Организована проверка по публикации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной война на получение коммунальных услуг. И.о. прокурора региона Игорь Харитонов дал поручение тщательно разобраться в сложившейся ситуации и при необходимости мерами прокурорского реагирования восстановить права ветерана, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Также выяснением обстоятельств случившегося занялся Советский межрайонный следственный отдел Самары. Напомним, что о тяжелом положении Анастасии Румянцевой стало известно только на этой неделе. Без газа же 89-летняя пенсионерка и другие жители дома на улице Балаковской сидят с 16 августа 2019 года. Именно тогда там из-за отсутствия тяги отключили оборудование. Думали, на несколько дней, но проблема оказалась серьезнее. Восстановить газоснабжение не могут из-за дефекта, который допустили еще при строительстве дома.

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При этом платежки от газовой конторы приходили до недавнего времени регулярно, и пенсионерка даже осталась в должницах. Кстати, давать газ в ближайшее время никто не собирается (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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