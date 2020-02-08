Покинувший «Крылья советов» Александр Соболев забил первый гол за «Спартак»

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:53:23+03:00

Соболев забил первый мяч за новый клуб Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В итоге «Спартак» выиграл «Партизан» и стал победителем Кубка Париматч Премьер

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В РПЛ пока межсезонье, а в Катаре проходит кубок «Матч Премьер 2020». Сегодня, 8 февраля, на газоне встретились московский «Спартак» и профессиональный футбольный клуб из Белграда «Партизан». За московский клуб в этом матче играл лучший бомбардир «Крыльев Советов» в этом сезоне Александр Соболев.

22-летний форвард, любимиц самарских фанатов, отличился на 48-й минуте забив второй по счету мяч встречи и свой первый мяч за новый клуб.

Напомним, с января «Спартак» арендовал Соболева у «Крыльев Советов» с опцией выкупа.

Итогом встреча стала победа «Спартака». Матч закончился со счетом 3-2. Московский клуб стал победителем Кубка Париматч Премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU