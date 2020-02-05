Бывший голеадор самарских "Крыльев Советов" Соболев дебютировал за "Спартак"

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:35:07+03:00

Александр Соболев пока не проявил себя за "Спартак" Фото: с сайта ФК "Спартак".

Александр провел первый тайма матча с "Локомотивом" на кубке "Матч Премьер"

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Пока в РПЛ межсезонье, в Катаре проходит кубок "Матч Премьер 2020". Сегодня, 5 февраля, там сошлись в очном поединке московские "Спартак" и "Локомотив".

За матчем наверняка наблюдают самарские любители футбола. И это не случайно - именно в этой игре за красно-белых дебютировал лучший бомбардир "Крыльев Советов" в этом сезоне Александр Соболев. Он появился на поле с первых минут под своим 77 номером.

Результативными действиями Александр не отметился. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу "Локомотива", гол на счету Игнатьева. Во втором тайме экс-футболиста волжан поменяли. Сейчас матч продолжается, счет уже 1-1 - цифры на табло выровнял Гапонов.

Напомним, Александр Соболев ушел в аренду в "Спартак" в конце января. Контракт подписан на полгода с опцией дальнейшего выкупа.

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ИСТОЧНИК KP.RU