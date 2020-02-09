2020-02-09T11:42:03+03:00
Общество

В Самарской области нашли растерзанный труп детеныша косули

Местные жители винят диких собак
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Труп нашли под Сызранью, у поселка Майоровский. Фото: Маленькая Сызрань.Труп нашли под Сызранью, у поселка Майоровский. Фото: Маленькая Сызрань.
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В Самарской области обнаружили растерзанное тело детеныша косули. Труп нашли под Сызранью, у поселка Майоровский местные жители. Один из тех, кто обнаружил тело косули, уверяет – животное задрали дикие собаки, пишет «Маленькая Сызрань».

- Все произошло на участке вдоль дороги, которая разделяет лес и поле. В стае было около шести собак, - цитирует издание очевидца.

При этом отмечают, что рядом с телом нашли следы других косуль. Судя по всему, собаки отбили животное от семьи.

Напомним, ранее в департаменте охоты и рыболовства Самарской области призвали охотников отстреливать диких собак. Животные сбиваются в стаи и охотятся на косуль, чем заметно сокращают популяцию последних в регионе. После губернатор Самарского региона Дмитрий Азаров выступил с критикой этого заявления и заявил, что добьется запрета отстрела диких собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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