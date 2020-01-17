Это варварство или спасение? За диких самарских собак заступились депутат госдумы и губернатор региона

Надо приюты строить, а не боеприпасы раздавать

За диких собак Самарской области, которых разрешили отстреливать охотникам, заступились губернатор Дмитрий Азаров и депутат госдумы РФ Владимир Бурматов. Текст, в котором говорилось, что дикие собаки стали причиной гибели косуль, и теперь на них разрешена охота, появился на сайте Департамента охоты еще 13 января. Правда, сейчас документ с этого ресурса удалили.

Первым в негодование пришел депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Он посчитал, что это - жестокое обращение с животными.

- Такое ощущение, что аномально теплая зима привела к раннему обострению у некоторых региональных чиновников и депутатов, - пишет депутат у себя на страничке. - Ничем другим объяснить публичные призывы официальных должностных лиц к совершению уголовных преступлений я не могу. Хотя нет, могу. Непрофессионализмом, некомпетентностью, незнанием законов, неумением читать. Но тогда надо освобождать занимаемые должности. Нечего проедать деньги налогоплательщиков.

Депутат рассказывает, что совсем недавно он с коллегами пресек попытку разрешить «охоту» на безнадзорных животных в Ульяновской области – после обращения в прокуратуру оно было признано незаконным. Владимир Бурматов считает, что решение самарских чиновников, разрешивших отстрел диких собак, нарушает сразу нескольких законов.

- Запросы в МВД и прокуратуру региона с требованием не допустить нарушения федеральных законов, совершения преступлений и создания угрозы безопасности для граждан уже направлены, - пишет он. - Сегодня созвонюсь с губернаторами регионов. Удивительно, что самарские чиновники не были до этого замечены в активности по поводу строительства приютов для безнадзорных животных, что позволило бы эффективно решить эту проблему гуманными методами. Приюты им были не нужны. А вот вывалить в СМИ и соцсети предложения «раздать боеприпасы» - это пожалуйста. Ну не варвары?

Впрочем, в прокуратуре Самарской области заявили, что никаких заявлений от Владимира Бурматова к ним пока не поступало.

«Возмутительная история»

Вскоре комментарий с осуждением разрешения появился и на страничке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Узнал из СМИ о пресс-релизе департамента охоты, в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история, - высказался глава региона. - Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к «охотничьим ресурсам». Считаю это недопустимым. В ближайшие дни внесу в Губдуму законопроект, исключающий возможность таких действий. А в департаменте охоты проведём проверку, в том числе на знание Российского законодательства. Мое отношение к проблеме безнадзорных животных давно известно - применимы только гуманные методы. Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем.

"Собакам в лесах делать нечего"

Напомним, департамент охоты и рыболовства Самарской области призвал охотников отстреливать стаи диких собак, которые обитают в лесах региона и представляют серьезную опасность для косуль. Например, только в одном Волжском районе, псы загрызли по меньшей мере 15 копытных. Хотя правилу, относящему диких собак к охотничьим ресурсам, в Самарской области уже много лет, и местные охотники этих самых одичавших животных регулярно отстреливают, почему-то именно этот призыв вызвал ожесточенные споры. Кто-то из самарцев полностью поддержал решение департамента охоты.

- Однозначно надо, страдают не только косули, но и молодая птица (слетки), зайцы и другие животные, - пишет самарчанка Елена. - Собакам в лесах делать нечего. Зоозащитники пекутся об охотничьих собаках, но охотники сами отлично разбираются, что за собака, и нужно ее отстреливать. Пусть зоозащитники займутся городскими собаками и не лезут в охотугодья, заказники и заповедники. Там есть свои службы.

Жители Тольятти жалуются, что бродячие псы держат город в страхе

Другие читатели еще более категоричны и требуют перебить всех бродячих собак. Но некоторые отмечают, что не меньше, чем от собак, косули страдают от браконьеров.

- Я выросла в Камышле, у меня там родня. На косуль охотятся чиновники и олигархи, которые не соблюдают никаких законов, носятся на снегоходах пьяные, - пишет Лия. - И им все равно в кого стрелять, на лимиты охоты они плевать хотели. И да, косуль перебили много, но не собаки. Ну не живут собаки в лесах. Возле придорожного кафе их дальнобойщики кормят, да и отходы остаются. Зачем им охотой заниматься?

Нежелательный элемент

Специалисты говорят о том, что стаи одичавших собак в лесах действительно могут представлять угрозу и для животных, и для людей. Например, в Тольятти, где жилые кварталы соседствуют с большими лесопарковыми зонами, жители жалуются, что стаи бродячих собак нападают на горожан.

- Одичавшая собака – нежелательный элемент в природе, - считает эколог Сергей Саксонов. – Это близкий родственник волка, поэтому часто появляются гибриды этих животных, в том числе и в Самарской области. Это очень плохо. Такой гибрид внешне и по поведению в стае похож на собаку, но агрессивный и золой как волк. Такие животные собираются в стаи и представляют опасность и для других животных и для людей. Я сам видел, как такие стаи загоняли косуль в снега или на лед. Но бороться надо не со следствием, а с причиной. А причина – в безответственном отношении людей, которые выкидывают домашних питомцев и их потомство на улицу. Поэтому необходима система контроля за домашними животными и их владельцами.

Кстати, на отстреле диких собак департамент охоты и рыболовства не остановился. Вслед за братьями нашими меньшими чиновники разрешили стрелять в голубей и ворон под предлогом безопасности полетов.

А вы бы кого разрешили отстреливать?

Обсудим в комментариях.

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