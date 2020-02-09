2020-02-09T12:41:49+03:00
Общество

В Самаре распродадут имущество подшипникового завода

Сделают это на аукционе, который стартует в марте
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На аукцион выставили станки, электроплиты, механические ворота, установки и сплит-системы.На аукцион выставили станки, электроплиты, механические ворота, установки и сплит-системы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с молотка пустят имущество подшипникового завода №9. На аукцион выставили станки, электроплиты, механические ворота, установки и сплит-системы. За все собираются выручить минимум 19 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Торги пройдут с 10 марта. Старт аукциона запланирован на 11:00.

Самарский подшипниковый завод №9 располагался на улице Калинина, 1. Он работал с 1935 года, во времена Великой Отечественной войны ГПЗ-9 работал на нужды военной промышленности. Банкротом завод признали 13 апреля 2018 года. Всему виной были долги предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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