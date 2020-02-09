9 Февр. 2020 2020-02-09T21:39:26+03:00

«Лада» вышла из группы D в четвертьфинал турнира со второго места. Фото: ГК «Лада».

Это произошло благодаря победе тольяттинок над клубом «Хернинг-Икаст» и поражению «Сторхамара»

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Тольяттинская «Лада» вышла в плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Это случилось благодаря победе «автозаводчанок» в последнем туре над датским «Хернинг-Икастом» и поражению норвежского «Сторхамара» от немецкого «Битигхайма».

- Судьба путевки «Лады» в 1/4 финала решалась в Германии и зависела от исхода матча «Битигхайм» - «Сторхамар». Минимальная победа немецкого клуба со счетом 28:27 (16:11) помогла нам оставить за собой второе место в группе и выйти в плей-офф розыгрыша Кубка ЕГФ сезона 2019/2020, - рассказали в пресс-службе ГК «Лада».

Компанию тольяттинкам в плей-офф от группы D составит «Хернинг-Икаст».

ИСТОЧНИК KP.RU