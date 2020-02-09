«Лада» вышла в плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации
Тольяттинская «Лада» вышла в плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Это случилось благодаря победе «автозаводчанок» в последнем туре над датским «Хернинг-Икастом» и поражению норвежского «Сторхамара» от немецкого «Битигхайма».
- Судьба путевки «Лады» в 1/4 финала решалась в Германии и зависела от исхода матча «Битигхайм» - «Сторхамар». Минимальная победа немецкого клуба со счетом 28:27 (16:11) помогла нам оставить за собой второе место в группе и выйти в плей-офф розыгрыша Кубка ЕГФ сезона 2019/2020, - рассказали в пресс-службе ГК «Лада».
Компанию тольяттинкам в плей-офф от группы D составит «Хернинг-Икаст».
ИСТОЧНИК KP.RU