2020-02-10T08:35:41+03:00
Общество

«Даже лошади отказываются ходить по льду»: очевидцы засняли на видео борьбу хозяина с питомцем в самарском дворе

Животное испугалось катка на дороге и упорно не хотело рисковать своей жизнью [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лошадь проявила завидное упрямство и все-таки убедило хозяина пойти другой дорогойЛошадь проявила завидное упрямство и все-таки убедило хозяина пойти другой дорогойФото: Скриншот с видео
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На днях жители одного из домов на Московском шоссе стали свидетелями необычной картины. К ним во двор пожаловала лошадь. Шла она вместе с хозяином, который вел ее под узды. Вместе они уже почти пересекли двор, но тут лошадь заартачилась и отказалась идти по покрытой льдом дороге.

- Даже лошадь отказывается идти по льду. Боится, видимо, - поделился в соцсетях в группе Подслушано Самара очевидец, засняв эту ситуацию на видео.

Самарцы в комментариях шутят, что лошадь забыли «переобуть», вот она и не идет по льду. Другие же сравнили себя с этим животным, заявив, что тоже боятся передвигаться по катку, который после погодных «качелей» прочно обосновался во многих дворах. Нашлись и те, кого больше волновал вопрос, как вообще лошадь оказалась во дворе.

К слову, по скользкой дороге лошадь так и не пошла, несмотря на все ухищрения и уговоры хозяина. А вот по более безопасному маршруту та отправилась с радостью.

В Самаре лошадь отказалась идти по гололеду во дворе на Московском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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