Драгоценности и ордена обанкротившегося «Газбанка» из Самары выставили на торги

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:24:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество самарского «Газбанка», который сейчас проходит процедуру банкротства. В списке 10 лотов на общую сумму около 9,2 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте конкурсного управляющего, пустить с молотка хотят колье из белого золота со вставками из бриллиантов и сапфиров на сумму 643,8 тысяч рублей; комплект из кольца и серег Chopard за 843,7 тысяч рублей; еще несколько кулонов, цепей и кольцо этой же марки; а также двое часов на браслете Chopard из белого и желтого золота со вставками из бриллиантов. Одни часы стоят 1,3 млн рублей, другие — 1,7 млн рублей.

Кроме того, на торги выставили три ордена: звезда «Во Славу и Процветание России». Они выполнены из белого золота и имеют вставки из бриллиантов, рубинов и фианитов. Общая их стоимость составляет 621 тысячу рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лицензия «Газбанка» отозвана: как вкладчикам банка из второй сотни получить свои деньги

Сотни самарцев толпятся около банкоматов в надежде получить свои зарплаты и добиться каких-то новостей о том, когда им вернут деньги по вкладам (подробности)

В Самаре срочно ищут новый банк вместо "Газбанка" для выплат бюджетникам

А уже до 16 июля определится банк, который будет выплачивать деньги вкладчикам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU