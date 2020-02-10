2020-02-10T10:24:58+03:00
Общество

Драгоценности и ордена обанкротившегося «Газбанка» из Самары выставили на торги

В списке 10 лотов на общую сумму более 9 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский "Газбанк" лишился лицензии летом 2018 годаСамарский "Газбанк" лишился лицензии летом 2018 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество самарского «Газбанка», который сейчас проходит процедуру банкротства. В списке 10 лотов на общую сумму около 9,2 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте конкурсного управляющего, пустить с молотка хотят колье из белого золота со вставками из бриллиантов и сапфиров на сумму 643,8 тысяч рублей; комплект из кольца и серег Chopard за 843,7 тысяч рублей; еще несколько кулонов, цепей и кольцо этой же марки; а также двое часов на браслете Chopard из белого и желтого золота со вставками из бриллиантов. Одни часы стоят 1,3 млн рублей, другие — 1,7 млн рублей.

Кроме того, на торги выставили три ордена: звезда «Во Славу и Процветание России». Они выполнены из белого золота и имеют вставки из бриллиантов, рубинов и фианитов. Общая их стоимость составляет 621 тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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