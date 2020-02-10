2020-02-10T10:58:43+03:00
Происшествия

В больнице умерла девочка, которая пострадала в лобовом столкновении Volkswagen и Skoda под Сызранью

На месте ДТП также погибли два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Стали известны новые детали страшного ДТП, в котором погибли два человека. Напомним, авария произошла днем в воскресенье, 9 февраля, на 903 км трассы М-5 в районе поселка Новые Озерки. Там в лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

- За рулем Volkswagen находился 57-летний мужчина. Он по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda под управлением 52-летнего мужчины. На месте погибли водитель первой иномарки и его 54-летняя пассажирка, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Из покореженной машины погибших доставали спасатели. Отметим, что серьезные травмы в аварии также получила 8-летняя пассажирка Volkswagen. Ее доставили в приемный покой ближайшей больницы. К сожалению, медики не смогли спасти девочку. Она скончалась. Кроме того, в ДТП пострадали водитель «Шкоды» и его 48-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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