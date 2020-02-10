В Самарскую область прибыли хоккеисты китайского клуба «Ценг Тоу»

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:27:59+03:00

В Самаре и Тольятти пройдут по три матча с китайскими хоккейными командами

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В Самарскую область прибыли китайские хоккейные команды. Уже сегодня, 10 февраля, одна из них — «Ценг Тоу» — сыграет в Самаре с местным клубом ЦСК ВВС. Напомним, этот матч и еще несколько перенесли в 63 регион из-за вспышки коронавируса в Китае. Новость об этом вызвала опасения среди самарцев, но их заверили, что приезд китайских хоккеистов абсолютно безопасен.

Ранее главный врач ХК «Ценг Тоу» Антон Шабалин сообщал, что команда находится в России с 21 января. Никаких отклонений у хоккеистов не обнаружили. У одного китайского игрока была немного повышена температура, но это оказалось ОРВИ. Между тем, руководство «Ценг Тоу» решило отправить его и других хоккеистов КНР на родину.

Всего в Самарской области пройдут 6 матчей с китайскими командами: три — в Самаре и три — в Тольятти. Так, в областной столице ЦСК ВВС сначала сыграет с «Ценг-Тоу» (10 февраля), потом — с «КРС-БСУ» (12 февраля), а затем — с «ОРДЖИ» (14 февраля). В Автограде эти же клубы в том же порядке сыграют с местной «Ладой». Матчи намечены на 12, 14 и 16 февраля. 18 февраля в Тольятти сразятся «Ценг Тоу» и «КРС-БСУ».

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ИСТОЧНИК KP.RU