Горнолыжную базу «Чайка» в Самаре реконструируют по концессии

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:06:31+03:00

Заключить соответствующее соглашение с инвестором мэрия планирует уже в этом году

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Мэрия Самары опубликовала перечень объектов, которые находятся в ее собственности или скоро будут ей принадлежать. В отношении них чиновники хотят заключить концессионные соглашения. в список попала и горнолыжная база «Чайка», которая находится в 65 квартале Самарского лесничества Самарского лесхоза в поселке Управленческий.

- Здание горнолыжной базы было построено в 1974 году. Общая площадь 350,3 квадратных метров. Объект планируется реконструировать в рамках концессионного соглашения, - говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

Заключить соглашение о сотрудничестве для обновления комплекса мэрия Самары собирается в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU