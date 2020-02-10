2020-02-10T13:06:31+03:00
Общество

Горнолыжную базу «Чайка» в Самаре реконструируют по концессии

Заключить соответствующее соглашение с инвестором мэрия планирует уже в этом году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лыжную базу на окраине Самары приведут в порядокЛыжную базу на окраине Самары приведут в порядокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Самары опубликовала перечень объектов, которые находятся в ее собственности или скоро будут ей принадлежать. В отношении них чиновники хотят заключить концессионные соглашения. в список попала и горнолыжная база «Чайка», которая находится в 65 квартале Самарского лесничества Самарского лесхоза в поселке Управленческий.

- Здание горнолыжной базы было построено в 1974 году. Общая площадь 350,3 квадратных метров. Объект планируется реконструировать в рамках концессионного соглашения, - говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

Заключить соглашение о сотрудничестве для обновления комплекса мэрия Самары собирается в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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