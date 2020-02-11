2020-02-11T07:03:34+03:00
Общество

На шашлыки собиралась? В Самаре женщина вынесла из магазина мясо почти на 2,7 тыс. рублей

Выбирала покупательница тщательно: и свинину, и баранину, и говядину, но вот расплатиться за покупку она забыла
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полиции пришлось разбираться с магазинной кражейПолиции пришлось разбираться с магазинной кражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре из продуктового магазина на Московском шоссе пропало почти десять килограммов мяса. Их попыталась вынести мимо кассы женщина - гражданка Узбекистана. Полуфабрикаты подозреваемая выбирала тщательно: здесь была и свинина, и говядина, и баранина. Возможно, она собиралась готовить плов или шашлык на большую компанию, но эти планы пресекла служба безопасности. Они же и вызвали полицию В магазине отметили, что сумма ущерба составляет больше 2600 рублей.

Мясо у 33-летней женщины отобрали и вернули в магазин. А с ней теперь разберется полиция. Пока неизвестно, какое наказание ей грозит, все будет зависеть от того, была ли она раньше замешана в преступлениях.

Напомним, что ранее широкий резонанс получила история детдомовца Игоря Шамина, которому грозил серьезный срок за кражу шоколадок из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На шашлыки собиралась? В Самаре женщина вынесла из магазина мясо почти на 2,7 тыс. рублей
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