2020-02-11T09:43:34+03:00
Общество

Поменяют все коммуникации: в Самаре стартовал второй этап реконструкции Заводского шоссе

В связи с этим будет ограничен транзитный проезд по дороге
Владислав КИРСАНОВ
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Работы планируется завершить до конца октября текущего годаРаботы планируется завершить до конца октября текущего годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре стартовал второй этап реконструкции Заводского шоссе. Речь идет об участке от улицы Авроры до XХII Партсъезда, протяженность которого составляет около 3 км.

Работы затронут все возможные коммуникации. Так, запланировано строительство ливневой канализации (ранее ее не существовало), предусмотрена замена водовода длиной 1,2 км, будут перенесены и обустроены линии электрических и газовых сетей.

– Транзитный проезд по Заводскому шоссе будет ограничен до окончания работ. Они намечены на 31 октября 2020 года. Подъезд к объектам недвижимости будет осуществляться по объездной схеме, – говорится в сообщении администрации Самары.

После окончания всех работ на Заводском шоссе будет четыре полосы движения. Один из участков дороги был отремонтировал в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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