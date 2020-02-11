В Самару привезли кровь и мощи святых из Сербии

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:05:17+03:00

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В Самару привезли уникальные святыни из Сербии. Их разместили в храме иконы Божией Матери «Умиление», который находится на улице Ново-Вокзальной, 47а.

- Сейчас в храме пребывают кровь святого преподобномученика Николая Нового, а также частицы мощей святых Сербской православной церкви: новомученников Ясеновацких, преподобного Иакова Туманского и Зосима Туманского, - сообщают представители храма на своей странице в соцсети.

Николай Новый жил на рубеже VII – VIII веков. Варвары подвергли его страшным пыткам на Вуненской земле. Он пролил столько крови, что там до сих пор кровоточат деревья. Новомученики Ясеновацкие — православные узники в Хорватии. Они погибли в годы Второй мировой войны в лагерях смерти, которые создали хорватские фашисты для православного населения. Жителей Самары зовут в храм, чтобы приложиться к святыням. Горожан ждут ежедневно с 8:00 до 17:00.

Напомним, что сейчас в Самаре пребывает и другая святыня — мощи Николая Чудотворца. Их разместили в храме святого праведного Александра Чагринского на улице Днепровской, 2а.

ИСТОЧНИК KP.RU