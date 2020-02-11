Самарцам представят новый SKODA KAROQ
Пришло время решиться на новое. Совершить невероятные открытия всей семьей. Раскрасить городские будни вместе с самыми близкими. Пришло время выбрать особенный пусть. Путь нового SKODA KAROQ. Вдохновитесь его стильным дизайном. Оцените удобство ассистентов помощи водителю. Почувствуйте комфорт действительно просторного салона и наслаждайтесь каждой поездкой, проведенной вместе.
Пришло время увидеть долгожданный SKODA KAROQ. Приходите всей семьей в дилерский центр Автомир Богемия Самара по адресу: ул.Антонова-Овсеенко, 46. Праздничная программа стартует с 11-00. Вход свободный.
Bogemia-smr.ru
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