Самарцам представят новый SKODA KAROQ

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:47:25+03:00

Семейный праздник и тест-драйв состоится в дилерском центре Автомир Богемия Самара по адресу: ул.Антонова-Овсеенко, 46

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Пришло время решиться на новое. Совершить невероятные открытия всей семьей. Раскрасить городские будни вместе с самыми близкими. Пришло время выбрать особенный пусть. Путь нового SKODA KAROQ. Вдохновитесь его стильным дизайном. Оцените удобство ассистентов помощи водителю. Почувствуйте комфорт действительно просторного салона и наслаждайтесь каждой поездкой, проведенной вместе.

Пришло время увидеть долгожданный SKODA KAROQ. Приходите всей семьей в дилерский центр Автомир Богемия Самара по адресу: ул.Антонова-Овсеенко, 46. Праздничная программа стартует с 11-00. Вход свободный.

Bogemia-smr.ru

331-01-11

ИСТОЧНИК KP.RU