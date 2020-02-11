2020-02-11T14:22:43+03:00
Общество

Следователи разберутся, почему онкобольной в Самаре приходится ежедневно ездить в больницу за одной таблеткой

Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина ежедневно ездит в онкодиспансер ради одной таблеткиЖенщина ежедневно ездит в онкодиспансер ради одной таблеткиФото: Соцсети
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Следователи заинтересовались проблемой жительницы Самары, которая вынуждена каждый день ездить в онкодиспансер за одной таблеткой жизненно важного для нее препарата «Тагриссо». Сначала информация об этом появилась в соцсетях, а потом новость осветили многие местные, а также федеральные СМИ. В связи с этим председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку.

- Нами была начата доследственная проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, что на данную ситуацию уже отреагировал областной минздрав. Чиновники отметили, что врачебная комиссия назначила женщине выдачу таблеток в условиях дневного стационара до начала получения препарата в рамках льготного обеспечения. В дальнейшем, при наличии медпоказаний, пациентка сможет получать свое лекарства по рецепту врача амбулаторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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