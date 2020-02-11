Налили и выпили: сотрудники «Самарских коммунальных систем» лично попробовали «желтую воду»

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:06:44+03:00

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Во вторник, 11 февраля, глава Самары Елена Лапушкина побывала на насосно-фильтровальной станции № 2, где ей показали процесс очистки и подготовки воды. Сотрудники «Самарских коммунальных систем» не преминули похвалиться этим событием и рассказали об этом в твиттере. Горожане же в очередной раз поинтересовались у специалистов, что происходит с водой. Почему цвет ее напоминает квас или светлое пиво?

- Небольшой желтый оттенок вода имеет из-за повышенной цветности воды в Волге. Цветность воды в реке сейчас составляет около 60, а в сеть подается уже очищенная вода с цветностью в пределах 20 градусов (норматив 30), - отметили представители «РКС-Самара».

Жители областной столицы опасаются пить такую воду и переживают за свое здоровье. Они попросили специалистов самим попробовать желтую воду. Те сразу же откликнулись на просьбу, налили себе по стакану воды и выпили. Эксперимент прошел успешно, но самарцев он не убедил — вода якобы слишком светлая и непохожа на ту, что течет из-под крана.

- Сегодня невозможно точно сказать, что произошло с водой, потому что никто не заказывал исследований. Можно только предполагать, что из-за повышения уровня Волги вода вымывает из почвы дополнительно металлы и соединения. Скорее всего, в данном случае речь идет о железе и марганце. Уровень ПДК их не превышен, но такое количество металлов может плохо сказываться на трубах и технике, - прокомментировал эколог, руководитель института биологических ресурсов Сергей Саксонов.

ИСТОЧНИК KP.RU