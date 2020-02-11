2020-02-11T14:08:27+03:00
Спорт

Определился соперник гандбольной «Лады» по четвертьфиналу Кубка ЕГФ

Тольяттинки встретятся с датским «Оденсе»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В группе тольяттинки стали вторыми, завоевав право сыграть в плей-офф только в последнем туре. Фото: ГК «Лада».В группе тольяттинки стали вторыми, завоевав право сыграть в плей-офф только в последнем туре. Фото: ГК «Лада».
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Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Своего соперника узнала и тольяттинская «Лада». «Автозаводчанки» сыграют с датским клубом «Оденсе», сообщает пресс-служба «Лады».

- По результатам жеребьевки четвертьфинала «Лада» сыграет с «Оденсе». Первый матч пройдет в Тольятти 29 февраля/1 марта, ответная игра в Дании состоится 7/8 марта, - рассказали в тольяттинском клубе.

Победитель пары «Лада» - «Оденсе» сыграет или с венгерским «Шиофоком», или с турецким «Кастамоном».

Напомним, право сыграть в четвертьфинале «Лада» завоевала в последнем туре группового этапа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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