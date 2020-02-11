2020-02-11T14:51:40+03:00
Общество

Можно даже во время морозов: в Самаре начался аварийно-ямочный ремонт дорог

Коррективы в работу вносят погодные условия
Владислав КИРСАНОВ
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Прошлой ночью работы вели на Физкультурной, Мичурина и Революционной ФОТО: Администрация СамарыПрошлой ночью работы вели на Физкультурной, Мичурина и Революционной ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре стартовал ремонт дорог местного значения. Речь идет об участках, согласованных с профильным департаментом, ГИБДД, прокуратурой, а также о местах, указанных гражданами.

– Данный вид работ можно применять при отрицательных температурах воздуха: от -10 градусов и выше. Однако он относится к поддерживающим мерам. В дальнейшем дорожники приступят к основным видам ремонта покрытия, – говорится в сообщении администрации Самары.

За минувшую ночь работы были проведены на улицах Физкультурной, Революционной и Мичурина. Также запланирован ремонт путепровода «Смышляевский» по Аэропортовскому шоссе. Как отмечают дорожники, разрушению асфальта способствуют погодные «качели».

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Ранее горожане пожаловались, что путепровод испещрен ямами и что ездить там довольно опасно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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