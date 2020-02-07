2020-02-07T10:14:51+03:00
Общество

Губернатор дал задание главе Самары залатать мост в Зубчаниновке в ближайшее время

Ранее горожане пожаловались, что путепровод испещрен ямами и что ездить там довольно опасно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мост, где почти не осталось свободного места от ям, требует срочного ремонта / Фото: Дмитрий АзаровМост, где почти не осталось свободного места от ям, требует срочного ремонта / Фото: Дмитрий АзаровФото: Instagram.com
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Жалобы самарцев на «лунные кратеры» на Смышляевском мосту в поселке Зубчаниновка дошли до губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона поручил мэру Самары Елене Лапушкиной разобраться с этой проблемой.

- Поручил главе Самары провести ямочный ремонт на мосту в Зубчаниновке и включить его в план по замене дорожного полотна ближайшее время, когда будут подходящие погодные условия, - написал в своем инстаграме Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее в департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что мост отремонтируют картами свыше 100 погонных метров. Срок начала работ наметили на апрель. Стартует ли ремонт моста после поста губернатора раньше, пока не ясно, но горожане в соцсетях пишут, что ямы уже немного присыпали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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