Губернатор дал задание главе Самары залатать мост в Зубчаниновке в ближайшее время
Жалобы самарцев на «лунные кратеры» на Смышляевском мосту в поселке Зубчаниновка дошли до губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона поручил мэру Самары Елене Лапушкиной разобраться с этой проблемой.
- Поручил главе Самары провести ямочный ремонт на мосту в Зубчаниновке и включить его в план по замене дорожного полотна ближайшее время, когда будут подходящие погодные условия, - написал в своем инстаграме Дмитрий Азаров.
Напомним, ранее в департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что мост отремонтируют картами свыше 100 погонных метров. Срок начала работ наметили на апрель. Стартует ли ремонт моста после поста губернатора раньше, пока не ясно, но горожане в соцсетях пишут, что ямы уже немного присыпали.
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ИСТОЧНИК KP.RU