2020-02-11T16:08:41+03:00
Общество

Из Волгаря до ЖД вокзала: в Самаре могут продлить автобусный маршрут № 80

Об этом сообщили представители департамента транспорта в твиттере
Владислав КИРСАНОВ
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Продление маршрута будет зависеть от пассажиропотокаПродление маршрута будет зависеть от пассажиропотокаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Жителей микрорайона Волгарь в Самаре забеспокоил транспортный вопрос. Горожане попросили представителей департамента транспорта ответить на вопрос по автобусам 80 и 81 маршрутов, которые, предположительно, могут отменить в ближайшее время. Отдельный интерес вызвал запуск автобуса № 5д через микрорайон.

– Сейчас перевозчиком прорабатывается перспектива продления маршрута № 80 до железнодорожного вокзала. При наличии устойчивого пассажиропотока, не исключен вариант перевода его из коммерческого в льготный. Маршрут № 5д заработает, когда будет обеспечен проезд с улицы Обувной в Волгарь, – говорится в сообщении дептранса в твиттере.

Ранее стало известно, что 80-й автобус будет целиком коммерческим и будет ходить от площади Революции до Волгаря.

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Правда, большая часть из них были номинальными (для работы во время ЧМ-2018). Из серьезных потерь - автобусы до Волгаря и 210 маршрутка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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