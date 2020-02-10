210-й, прощай: в Самаре отменят 7 маршрутов общественного транспорта
В Самаре из списка маршрутов общественного транспорта исключат семь. Это произойдет в 2020 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Изменения коснутся 210-й маршрутки - ее с 23 февраля 2020 года уберут из реестра общественного транспорта. Напомним, что жители Управленческого боролись за этот маршрут, департамент транспорта выставил его на торги, но желающих не нашлось.
Также отменят маршруты № 80 и 81 до Волгаря. При этом коммерческая маршрутка № 80 продолжит курсировать от площади Революции до микрорайона.
Из списка маршрутов исключат трамваи № 17 и № 6, а также автобус № 43. Они должны были ходить до «Самара Арены», но потребности в таких маршрутах сейчас нет. Именно поэтому выставлять их на торги не имеет смысла.
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ИСТОЧНИК KP.RU