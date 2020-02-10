210-й, прощай: в Самаре отменят 7 маршрутов общественного транспорта

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:34:49+03:00

Правда, большая часть из них были номинальными (для работы во время ЧМ-2018). Из серьезных потерь - автобусы до Волгаря и 210 маршрутка

Изменить размер текста: A A

В Самаре из списка маршрутов общественного транспорта исключат семь. Это произойдет в 2020 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Изменения коснутся 210-й маршрутки - ее с 23 февраля 2020 года уберут из реестра общественного транспорта. Напомним, что жители Управленческого боролись за этот маршрут, департамент транспорта выставил его на торги, но желающих не нашлось.

Также отменят маршруты № 80 и 81 до Волгаря. При этом коммерческая маршрутка № 80 продолжит курсировать от площади Революции до микрорайона.

Из списка маршрутов исключат трамваи № 17 и № 6, а также автобус № 43. Они должны были ходить до «Самара Арены», но потребности в таких маршрутах сейчас нет. Именно поэтому выставлять их на торги не имеет смысла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Искать перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнут в мае

Ранее «КП-Самара» писала, что власти попробуют вернуть маршрутку (подробности)

Маршрутку 210 могут вернуть, но тогда исчезнет 51 автобус: как прямо сейчас обстоят дела с возвращением маршрутных такси в Красноглинский район Самары

9 вопросов и ответов на них по поводу возвращения маршруток в район (подробности)

210 маршрутка может вернуться уже в июне, но сколько она будет стоить - неизвестно

Самарский активист Юрий Николаев рассказал о том, как проходят торги на определение перевозчика на маршрут №210 (подробности)

В Самаре не нашли перевозчика на маршрут № 210

На конкурс не подали ни одной заявки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU