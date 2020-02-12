Неутолимая жажда: житель Тольятти украл из магазина больше 10 бутылок спиртного

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:47:18+03:00

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В Автозаводском районе Тольятти произошла кража в одном из магазинов. В подсобное помещение торговой точки ворвался мужчина, схватил более 10 бутылок алкоголя и скрылся в неизвестном направлении. Он причинил организации ущерб почти на 14 тысяч рублей.

– Злоумышленником оказался 25-летний местный житель. Он был задержан в своем доме, а в его подъезде полицейские нашли пустые бутылки, идентичные украденным, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Свою вину вор алкоголя признал, а также сообщил, что спиртное выпил сам и раздал своим друзьям. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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Они располагались вблизи медицинских учреждений и рядом с остановками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU