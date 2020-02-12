В Самаре ввели новый тариф на посещение колеса обозрения в парке Гагарина

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Колесо обозрения в парке имени Юрия Гагарина в Самаре теперь можно будет посетить по новой цене. МАУ «Парки Самары» сообщают о введении тарифа «Оттепель».

- В будние дни многодетные родители, инвалиды, пенсионеры, ветераны и взрослые смогут посетить аттракцион за 150 рублей, а дети от 4 до 14 лет — за 100 рублей. В выходные и праздничные дни стоимость билета для льготников составит 200 рублей, для взрослых — 250 рублей, для детей от 4 до 7 лет — 100 рублей, для детей от 7 до 14 лет — 150 рублей, — сообщили в МАУ «Парки Самары».

Как отмечают сотрудники учреждения, групповое посещение (20 и более человек) колеса обозрения и для взрослых, и для детей будет стоить 100 рублей. Тариф «Оттепель» будет действовать до 1 апреля 2020 года с 13:00 до 17:00 ежедневно. Напомним, что в будни аттракцион работает с 13:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00. Добавим, что данное расписание действует только при благоприятной погоде.

Напомним, что с 1 февраля на посещение аттракциона действует и другой тариф — «Профсоюзный». Воспользоваться им могут только те посетители, которые имеют при себе удостоверение члена профсоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU