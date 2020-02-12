2020-02-12T12:31:47+03:00
Общество

В Самаре к юбилею трамвая выпустили транспортные карты с авторскими рисунками

Тираж праздничных проездных составил 1000 экземпляров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре в продажу поступили новые транспортные карты с необычным дизайном. Праздничные проездные выпустили в честь 105-летия открытия трамвайного движения в городе.

- Для оформления карт использовались авторские эскизы одного из современных самарских художников. Тираж составил 1000 экземпляров, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Приобрести транспортные карты в новом дизайне можно в офисах единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта». Они находятся на улице Фрунзе, 70 и на улице Мориса Тореза, 67а.

Отметим, что скоро в продажу поступят и другие юбилейные транспортные карты. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре выпустят 5000 карт с праздничной символикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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