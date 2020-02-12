В Самаре к юбилею трамвая выпустили транспортные карты с авторскими рисунками
В Самаре в продажу поступили новые транспортные карты с необычным дизайном. Праздничные проездные выпустили в честь 105-летия открытия трамвайного движения в городе.
- Для оформления карт использовались авторские эскизы одного из современных самарских художников. Тираж составил 1000 экземпляров, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Приобрести транспортные карты в новом дизайне можно в офисах единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта». Они находятся на улице Фрунзе, 70 и на улице Мориса Тореза, 67а.
Отметим, что скоро в продажу поступят и другие юбилейные транспортные карты. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре выпустят 5000 карт с праздничной символикой.
ИСТОЧНИК KP.RU