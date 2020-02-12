В Самаре начали демонтировать незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем твиттере рассказал о работе по демонтажу незаконного кафе «Рахиб» на пересечении улиц ХХII Партсъезда и Красных Коммунаров. Рядом находится памятник погибшим военным шоферам.
– Уже на третий день после моего обращения к главе Самары Елене Лапушкиной, арка и вывеска кафе были демонтированы, – написал Хинштейн.
Отмечается, что само кафе будет снесено позже, так как необходимо провести торги. Ранее депутат потребовал разобраться с незаконной постройкой, не дожидаясь 9 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Александр Хинштейн призвал немедленно снести незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
Соответствующее обращение он отправил главе Самары Елене Лапушкиной (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU