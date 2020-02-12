2020-02-12T14:25:34+03:00
Общество

Билайн отдает самарцам смартфоны Samsung за полцены

Вместе с гаджетом можно будет приобрести аксессуары и подключиться к новому тарифу
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Специальная акция от Билайна будет полезна для тех, кто ищет подарки своим близкимСпециальная акция от Билайна будет полезна для тех, кто ищет подарки своим близким
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Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких, – скидки 50% на смартфоны Samsung. Скидка действует при условии покупки в комплекте с аксессуарами и тарифом из новой линейки «Близкие люди», участвующим в акции.

В продаже доступны сразу несколько подарочных комплектов со смартфонами Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50. При этом аксессуары к понравившемуся устройству покупатель может выбрать самостоятельно из более чем тысячи вариантов, участвующих в акции.

Приобретая комплект, покупатель по цене смартфона получает не только само устройство, но и дополнительно аксессуары и предоплаченные на полгода или 9 месяц услуги связи в зависимости от региона. Для посетителей магазинов в Самаре и в других городах Самарской области в составе комплекта доступен тариф «Близкие люди 3» на полгода.

Приобрести комплект можно, оплатив покупку полностью, или же в кредит без переплат. Акция проходит в интернет-магазине и собственных офисах продаж Билайн в период с 6 февраля 2020 года до 15 марта 2020 года. Более подробная информация об акции доступна на сайте.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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