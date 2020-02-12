В аэропорту Курумоч решили продлить акцию по снижению цен на долгосрочную парковку
Аэропорт Курумоч продлил акцию по снижению цен на долгосрочной парковке Р4. Напомним, ее вводили в преддверии Нового года в качестве подарка пассажирам.
— Стоимость парковки на срок до 5 суток составит 500 рублей, за каждые последующие сутки — 100 рублей. Нахождение автомобиля на парковке от 15 до 30 суток включительно будет стоить 1,5 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.
Долгосрочная парковка Р4 рассчитана на 180 мест. Ее можно найти рядом с многоэтажным парковочным комплексом слева от VIP-терминала. Подробнее о тарифах и правилах пользования парковками можно узнать на сайте аэропорта Курумоч.
ИСТОЧНИК KP.RU