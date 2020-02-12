В аэропорту Курумоч решили продлить акцию по снижению цен на долгосрочную парковку

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:52:31+03:00

Посетители аэровокзала смогут оставить свое авто на стоянке на срок до 30 суток

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Аэропорт Курумоч продлил акцию по снижению цен на долгосрочной парковке Р4. Напомним, ее вводили в преддверии Нового года в качестве подарка пассажирам.

— Стоимость парковки на срок до 5 суток составит 500 рублей, за каждые последующие сутки — 100 рублей. Нахождение автомобиля на парковке от 15 до 30 суток включительно будет стоить 1,5 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Долгосрочная парковка Р4 рассчитана на 180 мест. Ее можно найти рядом с многоэтажным парковочным комплексом слева от VIP-терминала. Подробнее о тарифах и правилах пользования парковками можно узнать на сайте аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU