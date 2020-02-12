2020-02-12T21:14:44+03:00
Общество

Нарушителей ловят пачками: инспекторы ГИБДД снова устроили облаву на дорогах

В этот раз ловили тех, кто игнорирует "зебры" - причем как водителей, так и пешеходов
Александра БУДАЕВА
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Сегодня инспекторы ГИБДД ловили нарушителей возле пешеходных переходовСегодня инспекторы ГИБДД ловили нарушителей возле пешеходных переходов
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Что ни день, то в Самаре и области под колеса очередного автомобиля попадает пешеход. Да, дороги скользкие, темно, люди одеваются во все темное. Но частенько причиной ДТП становится элементарное несоблюдение Правил дорожного движения.

Как, к примеру, 10 февраля в Октябрьске: 9 летняя школьница чудом отделалась синяками и легким испугом, когда на нее наехала "Лада-Калина". В полиции говорят, что девочка перебегала дорогу там, где пешеходного перехода нет.

- Зимой число ДТП с участием пешеходов традиционно возрастает, и причин тут много: низкая транспортная дисциплина водителей, неумение и нежелание пешеходов убедиться в безопасности перехода через дорогу, - говорят в городской ГИБДД.

Сегодня инспекторы выставили экипажи ДПС с тех зонах, где недавно были происшествия. И снова "собрали букет" нарушителей, причем как среди автолюбителей, так и среди пешеходов. Последним напоминали, что на дороге можно, а чего нельзя делать, и вручали световозвращающие элементы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30 нарушений зафиксировали инспекторы ГИБДД за время мероприятия

12 водителей не пропустили пешеходов на "зебре"

10 пешеходов перебегали дорогу в неположенном месте

8 водителей "оформили" за разговоры по телефону за рулем и игнорирование ремней безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU

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