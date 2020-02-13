Без ключевых игроков: хоккейная «Лада» крупно обыграла китайский клуб

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:30:26+03:00

Следующий матч тольяттинский клуб проведет также против китайского клуба Фото: ХК "Лада".

Тольяттинская команда забросила шесть шайб в ворота соперника

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Вчера, 12 февраля, в Тольятти состоялась игра между «Ценг Тоу» из Китая и местной «Ладой». Эта встреча была перенесена в Самарскую область из-за эпидемиологической ситуации в Поднебесной.

Автозаводцы выставили на игру экспериментальный состав, предоставив отдых ведущим хоккеистам. Однако и это не помешало тольяттинцам легко разобраться с соперником. Итоговый счет на табло зафиксировал победу «Лады» со счетом 6:2.

– По дублю в свой актив записали Андрей Сигарев и Владимир Журавлев, еще по шайбе забросили Юрий Назаров и Константин Майоров, – говорится в сообщении пресс-службы волжан.

Следующий матч «Лада» сыграет также перенесенный поединок с китайской командой. В пятницу, 14 февраля, в Тольятти состоится поединок с КРС-БСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU