2020-02-13T10:26:54+03:00
Общество

ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»

После регистрации изменений компании будет принадлежать 100% уставного капитала мобильного оператора
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Банк ВТБ заключил выгодную сделку с "Ростелекомом"Банк ВТБ заключил выгодную сделку с "Ростелекомом"
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Банк ВТБ и консорциум инвесторов заключил с ПАО «Ростелеком» ряд юридически обязывающих соглашений по продаже 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). После регистрации изменений группе «Ростелеком» будет принадлежать 100% уставного капитала Tele2 Россия.

В соответствии с ранее утвержденной структурой сделки были подписаны:

· договор мены 10,0% долей в Tele2 Россия на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком»; сумма договора составляет 24 млрд рублей;

· договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия; сумма договора составляет 108 млрд рублей;

· другие необходимые для сделки юридические документы и соглашения.

- Участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для ВТБ. C момента приобретения акций компании в 2013 году компания Tele2 превратилась из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила банку уникальную возможность стать крупным акционером компании «Ростелеком», которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с «Ростелекомом», - отметил президент-председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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