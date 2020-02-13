2020-02-13T15:32:32+03:00
Общество

В Самаре к 2026 году построят новое кладбище

На эти цели из городского бюджета направят несколько десятков миллионов рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Места на старых кладбищах постепенно заканчиваютсяМеста на старых кладбищах постепенно заканчиваютсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре внесли изменения в муниципальную программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения», рассчитанную до 2028 года. В частности, корректировки связаны со строительством в областной столице нового кладбища.

- Проектирование нового кладбища намечено на 2024 год. На эти цели планируется выделить 4 млн рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Предполагается, что строительство нового места размещения усопших займет два года — 2025-2026. В 2025 году на проведение работ направят 28 млн рублей, а в 2026 году — еще 20 млн рублей.

Отметим, что необходимость строительства нового кладбища связана с тем, что места на старых постепенно заканчиваются. Так, по этой причине в декабре 2019 года закрыли кладбища «Зубчаниновское», «Кряжское», «Безымянское» и «Яблонька».

ИСТОЧНИК KP.RU

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