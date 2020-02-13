В Самаре к 2026 году построят новое кладбище
В Самаре внесли изменения в муниципальную программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения», рассчитанную до 2028 года. В частности, корректировки связаны со строительством в областной столице нового кладбища.
- Проектирование нового кладбища намечено на 2024 год. На эти цели планируется выделить 4 млн рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.
Предполагается, что строительство нового места размещения усопших займет два года — 2025-2026. В 2025 году на проведение работ направят 28 млн рублей, а в 2026 году — еще 20 млн рублей.
Отметим, что необходимость строительства нового кладбища связана с тем, что места на старых постепенно заканчиваются. Так, по этой причине в декабре 2019 года закрыли кладбища «Зубчаниновское», «Кряжское», «Безымянское» и «Яблонька».
ИСТОЧНИК KP.RU