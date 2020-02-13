Более 43 тысяч горожан подключились к Wi-Fi на ледовых катках Самары

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:50:29+03:00

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В начале декабря 2019 года телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» организовал общедоступный беспроводной интернет на ледовых катках в парке Дружбы, парке Победы, а также на катке и зоне колеса обозрения в парке им. Ю. Гагарина. За 2,5 месяца работы более 43 тысяч горожан оценили удобство и качество бесплатного Wi-Fi. Катки в парках продолжат работу ориентировочно до конца марта.

В парках установлено современное оборудование, которое позволяет одновременно подключить к сети более 500 человек на каждом катке. На площадки приходится по 1-2 точки доступа операторского уровня, которые рассчитаны на работы при низких температурах. Чтобы подключиться к сети, достаточно выбрать на устройстве сеть DOM.RU Wi-Fi. Жители и гости города подключаются к сети на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно для интернет-серфинга, просмотра видео и прослушивания музыки, а также для того, чтобы совершать видеозвонки и вести прямые эфиры для соцсетей.

Наличие бесплатного беспроводного доступа в сеть делает площадки более привлекательными для посетителей и помогает увеличить трафик и популяризовать зимние виды спорта в парках.

- Это так удобно и быстро! Мы сняли видео на катке, отправили его друзьям и тут же получили много комментариев. А на прошлой неделе записали прямой эфир с приглашением на каток наших одноклассников – и нас стало больше! Интернет не зависает, работает на большой скорости, это сразу ощутимо по сравнению с мобильным интернетом, да еще и трафик не расходуется, - рассказывает посетительница катка в парке им. Ю. Гагарина Кристина Веряскина.

- Развитая городская сеть Wi-Fi является важной составляющей инфраструктуры современного мегаполиса. Она создает комфортную среду для жителей и гостей города, помогая оставаться онлайн и получать доступ к необходимой информации. Мы продолжаем развивать нашу сеть, подключая новые точки и модернизируя оборудование. Наша задача - улучшить жизнь горожан, предоставив доступ к Wi-Fi в местах учебы, работы и отдыха, - отмечает директор филиала «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес» в Самаре Алексей Огарков.

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ИСТОЧНИК KP.RU