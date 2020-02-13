Вместо рынка: на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре появится просторный сквер
Глава Самары Елена Лапушкина провела объезд Советского района. В рамках работы ей был представлен проект сквера, который появится на месте снесенного рынка на пересечении Авроры и Аэродромной. Проект разрабатывался с учетом всех пожеланий местных жителей.
– Будут произведены работы по санитарной обрезке зеленых насаждений, установлены малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, – сообщает администрация Самары.
Также там восстановят пешеходные дорожки, установят новое освещение, обустроят зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Вокруг появятся новые клумбы и зеленые насаждения.
Напомним, ранее на этом месте располагался рынок, который власти признали незаконным и снесли.
ИСТОЧНИК KP.RU