Стали известны победители конкурса ко Дню всех влюбленных в Самаре

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:44:08+03:00

Победители, которые набрали больше всех голосов, отправятся на романтический вечер в отель 7 Avenue Hotel & Spa

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КП-Самара подводит итоги конкурса влюбленных - 2020. На романтический уик-энд в отель 7 Avenue Hotel&Spa отправляются Максим и Марина.

- На первое свидание мы отправились ... в ветеринарную больницу. А на второй встрече застряли посреди леса на Ниве. Я думал, что это будет последнее свидание, но нам повезло! - признается Максим.

Мы желаем нашим победителям незабываемого свидания 14 февраля.

А также подарки получают еще две пары - участники нашего конкурса. Это Анна и Матвей Закаловы и Валентина и Станислав Филатовы. Ждем их в редакции КП-Самара по адресу ул. Лесная, 9 за подарками.

Все истории можно увидеть на страничке конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU