Стали известны победители конкурса ко Дню всех влюбленных в Самаре
КП-Самара подводит итоги конкурса влюбленных - 2020. На романтический уик-энд в отель 7 Avenue Hotel&Spa отправляются Максим и Марина.
- На первое свидание мы отправились ... в ветеринарную больницу. А на второй встрече застряли посреди леса на Ниве. Я думал, что это будет последнее свидание, но нам повезло! - признается Максим.
Мы желаем нашим победителям незабываемого свидания 14 февраля.
А также подарки получают еще две пары - участники нашего конкурса. Это Анна и Матвей Закаловы и Валентина и Станислав Филатовы. Ждем их в редакции КП-Самара по адресу ул. Лесная, 9 за подарками.
Все истории можно увидеть на страничке конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU