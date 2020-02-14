Возможности для научно-технического обмена: В Тольятти проходит выставка «Battery Innovation 2020»

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:57:52+03:00

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13 февраля в Тольятти начала работу Вторая международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020», которую уже можно назвать традиционной ежегодной встречей научно-технической элиты производства и переработки химических источников тока. В течение двух дней ключевые вопросы отрасли будут обсуждаться на площадке технопарка «Жигулевская долина», где собрались российские и зарубежные производители аккумуляторных батарей и комплектующих к ним, технические эксперты, представители научно-исследовательских институтов, вузов, профессиональных отраслевых объединений, государственных структур. Организатором мероприятия выступает Группа компаний «АКОМ» и научно-технический центр «Аккумулятор инноваций».

Среди делегатов представители организаций и предприятий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Турции, Республики Беларусь. Важно отметить участие крупных автопроизводителей (Фольксваген, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Альянс Рено-Ниссан), крупнейших дилеров АКБ, а также Ассоциации европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов ЕВРОБАТ и Международной ассоциации «ИНТЕРБАТ».

- Стремительное развитие мировой отрасли химических источников тока диктует отечественному производителю необходимость перенимать прогрессивный опыт и передовые технологии, поэтому очень важно привлечение на площадку «Battery Innovation» международных специалистов, - отметил в своем приветственном слове Президент Союза работодателей Самарской области, Президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев.

В ходе тематических сессий участники «Battery Innovation 2020» обсудили состояние индустрии химических источников тока, новые технологические решения в этой сфере, маркетинг продуктов аккумуляторного производства, кадровое обеспечение отрасли и т.д.

По завершении конференции будет принят итоговый документ «Резолюции и решения», который предполагает координацию совместных действий участников рынка в научно-технической сфере, а также в отношении законодательных и экономических инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU