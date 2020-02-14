2020-02-14T15:41:24+03:00
Общество

Самые романтичные и милые: лучшей парой Самарского зоопарка стали амурские тигры Кактус и Кассандра

Питомцы живут вместе уже более двух лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопарк
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В пятницу, 14 февраля, в Самарском зоопарке отметили День всех влюбленных. Сегодня там подвели итоги конкурса на лучшую пару питомцев, который проводился в преддверии праздника. За этот титул боролись 40 парочек от королевских питонов до канадских пум. Победа же досталась амурским тиграм Кактусу и Кассандре.

— В мире животных, как и в мире людей, есть любовь и романтика. Партнеры дарят подарки, поют трогательные песни, танцуют и красуются перед дамами, показывая свою силу, ловкость и обаяние, — отметила заведующая отделом НПО Алена Киреева.

Что касается победителей конкурса — Кактуса и Кассандры, то их поздравили и угостили любимым блюдом — мясом. Отметим, что эта пара образовалась осенью 2017 года. До этого Кактус считался одним из самых заядлых «холостяков» Самарского зоопарка. Он старше своей возлюбленной почти на семь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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