В Тольятти за состоянием воздуха будет следить уникальная эколаборатория

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти привезли уникальную мобильную лабораторию, которая будет следить за состоянием воздуха в городе. Необходимость в ней назрела уже давно, и вот в 2019 году глава региона Дмитрий Азаров выделил из резервного фонда 8 млн рублей на покупку необходимого оборудования.

- Для жителей очень важно, чтобы у них была возможность отслеживать в онлайн-режиме, где именно проводятся замеры. Важно, чтобы информация была доступна для горожан. Поэтому необходима разработка соответствующего мобильного приложения. Кроме того, необходимо продолжить работу по увеличению количества стационарных постов в городе, - отметил депутат Самарской губернской думы, координатор федерального проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков, который активно занимался темой закупки для Тольятти необходимого для проверки воздуха оборудования.

Добавим, что в Приволжском федеральном округе аналогов приобретенной эколаборатории нет. Всего в России насчитываются 137 таких комплексов. Тольяттинская лаборатория стала 138-й. Ее оператором стал Тольяттинский государственный университет. Мэрия заключила с ним соответствующий договор.

ИСТОЧНИК KP.RU