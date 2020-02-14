2020-02-14T16:56:53+03:00
Общество

Море приложений с BeeBox: Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play

Новая приставка позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV
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Новая ТВ-приставка поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучаниеНовая ТВ-приставка поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучание
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Билайн (ПАО «ВымпелКом») представляет новую ТВ-приставку BeeBox на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV. Основные особенности новой приставки - возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления.

Благодаря платформе Android TV пользователи BeeBox смогут скачивать и устанавливать любимые приложения из магазина приложений Google Play на приставку и пользоваться ими на большом экране. Всего пользователям BeeBox будут доступны тысячи приложений в различных категориях (включая игры и образование). Модернизированный пульт управления предоставляет доступ к голосовому управлению. Таким образом, пользователь BeeBox получает возможность использовать основные функции Smart TV через приставку, даже если изначально у его телевизора (с технической возможностью подключения приставки) такого функционала нет.

Новую ТВ-приставку можно подключить к телевизорам, в том числе высокой четкости: она поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучание. Приставка BeeBox уже доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга в собственных салонах продаж Билайн и интернет-магазине Билайн по цене 4,5 тыс. рублей. Жители других городов России получат возможность приобрести BeeBox в ближайшие месяцы. Покупателям новой приставки предоставляется бесплатный доступ к «Билайн ТВ» на три месяца в рамках подписки на пакет «Стартовый».

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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Море приложений с BeeBox: Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play
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