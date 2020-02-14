2020-02-14T20:15:55+03:00
Общество

Сергей Жуков открывает свой бар в Тольятти и просит горожан принести туда вещи из девяностых

Заведение начнет работу в самое ближайшее время
Михаил ГОРЮНОВ
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Сергей Жуков приглашает гостей в свое заведениеСергей Жуков приглашает гостей в свое заведениеФото: принтскрин видео.
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Популярный музыкант, лидер легендарной группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, начинавший свою карьеру в Самаре, открывает фирменное заведение в Тольятти. В Автограде в самое ближайшее время заработает "Руки ВВерх! бар". Горожан уже просят помочь с оформлением.

- Ты можешь сделать неоценимый вклад в его интерьер! И за это ты получишь реальные ништяки! - пишут в социальных сетях представители бара. - Мы объявляем массовый сбор вещей из 90х.

Людей просят приносить все, что завалялось со времен былой юности. Вещи можно будет обменять на "ЖУКОЙНЫ", который, в свою очередь, можно будет потратить на баре. Отметим, что откроется бар Сергея Жукова на Юбилейной, 40 в ТРК "Вега".

ИСТОЧНИК KP.RU

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