2019-12-17T12:05:22+03:00
Общество

«Обещаю: будет круто»: Сергей Жуков анонсировал концерт группы «Руки вверх!» на стадионе «Самара Арена» в 2020 году

Певец решил устроить стадионный тур по аренам, которые принимали матчи ЧМ в 2018 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Жуков позвал всех своих поклонников на большое шоу на "Самара Арену"Сергей Жуков позвал всех своих поклонников на большое шоу на "Самара Арену"Фото: Архив "КП"
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В следующем году стадион «Самара Арена» вновь станет местом проведения масштабных мероприятий. Пока известно о трех: два музыкальных фестиваля - Big Love Show и «Рок над Волгой» - и концерт группы «Руки вверх!».

Сергей Жуков анонсировал стадионный тур по городам России. Группа «Руки вверх!» выступит на тех же аренах, где в 2018 году проходил чемпионат мира по футболу. Концерт на стадионе «Самара Арена» запланирован на 12 сентября 2020 года. Цены на билеты варьируются от 800 до 5 000 рублей.

- Мы очень любим Самару и наших поклонников. Будем рады увидеть всех на нашем шоу! Вы только подумайте: 45 тысяч человек! 90 тысяч рук! Обещаю: будет круто! Вы запомните это шоу надолго! - пообещал Сергей Жуков.

Напомним, что самым первым крупным мероприятием, которое пройдет на «Самара Арене» в следующем году, станет фестиваль «Рок над Волгой». Он запланирован на 27 июня. После него — 18 июля — жители и гости Самары смогут побывать на летнем фестивале Big Love Show, где выступят популярные певцы и фрешмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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