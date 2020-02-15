Полиция заинтересовалась «кладбищенской» землей, которую оставили возле дома в Тольятти
История с кучей «кладбищенской» земли, которую привезли к дому на улице Громовой, 34 в Тольятти, получила продолжение. Об этом стало известно полицейским. Теперь они намерены разобраться, что за землю оставили в тольяттинском дворе и откуда там взялись фотографии с могил и фрагмент надгробия.
— По факту публикаций в СМИ проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
Информацию о земле с сюрпризом прокомментировали и в компании «Т Плюс», сотрудники, которой, как выяснилось, и приложили руки к появлению этой подозрительной горки.
— Наши специалисты устраняли дефект на участке трубопровода в районе дома № 36 на улице Громовой. Потребовалось вскрытие грунта. Во время проведения земляных работ были обнаружены фрагменты надгробий. О находке уведомлены правоохранительные органы и администрация города, — сообщили в организации.
Напомним, сообщения о земле с сюрпризом появились в тольяттинских пабликах утром в субботу, 15 февраля. Местная жительница рассказала, что привезли эту подозрительную кучу коммунальщики. Новость об этом шокировала горожан и вызвала волну негодования. Они надеются, что компетентные органы разберутся в произошедшем.
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ИСТОЧНИК KP.RU