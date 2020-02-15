В Самарской области расширили список способов платы за вывоз мусора без комиссии
В Самарской области расширили список способов платы за вывоз мусора без комиссии. С февраля 2020 года к бескомиссионному приему платежей присоединились банк ВТБ и ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК.
- Жители региона теперь смогут оплачивать услугу по обращению с ТКО без комиссии в отделениях банка ВТБ (ПАО) по картам банка и наличными, а также в отделениях и кассах ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНКа, - сообщили в пресс-службе регоператора — компании «ЭкоСтройРесурс».
Напомним, что оплатить счета за вывоз мусора без комиссии также можно следующими способами:
- наличными в кассе «ЭкоСтройРесурса» на улице Сердобской, 8 (1 этаж) в Самаре;
- через банкоматы и терминалы «Сбербанка» с использованием счета, карты или наличных;
- через «Сбербанк-онлайн»;
- в отделениях ООО «Земский банк» в Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске. Быть клиентом этого банка для оплаты без комиссии не обязательно;
- в отделениях ПАО «Почта Банк» с помощью наличных и неименной карты.
ИСТОЧНИК KP.RU