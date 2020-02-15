15 Февр. 2020 2020-02-15T21:27:34+03:00

Теперь у самарцев будет больше возможностей для платежей за вывоз мусора без комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь еще два банка не будут взимать дополнительную плату

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В Самарской области расширили список способов платы за вывоз мусора без комиссии. С февраля 2020 года к бескомиссионному приему платежей присоединились банк ВТБ и ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК.

- Жители региона теперь смогут оплачивать услугу по обращению с ТКО без комиссии в отделениях банка ВТБ (ПАО) по картам банка и наличными, а также в отделениях и кассах ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНКа, - сообщили в пресс-службе регоператора — компании «ЭкоСтройРесурс».

Напомним, что оплатить счета за вывоз мусора без комиссии также можно следующими способами:

- наличными в кассе «ЭкоСтройРесурса» на улице Сердобской, 8 (1 этаж) в Самаре;

- через банкоматы и терминалы «Сбербанка» с использованием счета, карты или наличных;

- через «Сбербанк-онлайн»;

- в отделениях ООО «Земский банк» в Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске. Быть клиентом этого банка для оплаты без комиссии не обязательно;

- в отделениях ПАО «Почта Банк» с помощью наличных и неименной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU